Un calendario intenso e variegato, con tante proposte di diverso genere. È così che si presenta il programma delle iniziative che l’Amministrazione Comunale ha organizzato per il mese di dicembre.

“È stato un lavoro che ha visto gli uffici comunali muoversi in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio e i Comitati Commercianti di Finale Emilia e Massa Finalese – spiega l’assessore alla Cultura, Elisa Cavallini – per la messa a punto di un programma davvero interessante, che spazia dai mercati, fortemente voluti dal nostro sindaco, ai concerti, dalle iniziative per i bambini agli artisti di strada. Il tutto predisposto in un contesto in cui i cantieri presenti nel centro storico creano grandi difficoltà. Siamo comunque soddisfatti del lavoro svolto e invito tutti a venire a trovarci non solo l’8 dicembre, in occasione della Festa della Sfogliata, ma anche negli altri giorni in cui sono previste iniziative”.