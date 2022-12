Entra nel vivo questa settimana il programma di eventi per le festività di fine anno a Reggio Emilia, un Cartellone realizzato dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione di associazioni del commercio e del volontariato, istituzioni culturali e organizzazioni artistiche, con il contributo di Iren spa. Oltre un mese di proposte per incontrarsi, svagarsi, ascoltare musica e leggere, andare per mercatini, riscoprire tradizioni importanti e trascorrere ore liete in centro storico accompagnati dalla toccante vivacità delle luminarie e dei due splendidi Alberi di Natale: quello classico di piazza Prampolini e quello di piazza della Vittoria, in legno, realizzato dai detenuti della casa circondariale.

E’ questa la settimana del ritorno, dal prossimo giovedì 8 dicembre, dell’atteso Trenino di Natale a spasso per le strade e le piazze del centro storico, un’iniziativa che – le edizioni precedenti lo dimostrano – riempie di gioia bambine e bambini, ma appassiona anche gli adulti. Fra le altre iniziative di rilievo di questa settimana, sabato 10 da piazza Martiri del 7 luglio, la performance della prima Banda musicale on the road in calendario: Retromarching – La street band di Natale; lo stesso sabato 10 al pomeriggio, ai Chiostri di San Pietro, tradizione assoluta con ‘Facciamo il Cappelletto DeCo!’ Atelier di Pause Atelier dei sapori per ragazzi dai 12 ai 16 anni (serve iscriversi, vedere sotto); domenica 11, da piazza della Vittoria, Il Grande show di Natale creato dagli artisti di Corona Events e lunedì 12 nelle piazze del centro storico Heart of Italy Pipe Band, gran Banda di cornamuse e tamburi con artisti in abiti scozzesi.

Ma non solo: anche laboratori per bambini e famiglie ai Musei e a palazzo da Mosto e alla Biblioteca Panizzi… e molto altro. Ecco gli eventi dei prossimi giorni (altri dettagli sul portale Eventi del Comune di Reggio Emilia).