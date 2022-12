Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino a seguito di un incidente, dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 dicembre, sarà chiusa la stazione di Cesena nord in uscita per i veicoli provenienti da Ancora.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena o di Forlì.

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire interventi di manutenzione alla segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 dicembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, per i veicoli provenienti da Milano, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale mentre, per i veicoli provenienti da Firenze, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Sasso Marconi.