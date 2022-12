Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 dicembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso lo svincolo 7bis “SS64 per Ferrara”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli;

-sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

per la chiusura dello svincolo 7bis “SS64 per Ferrara”, entrare allo svincolo 7 “Bologna Centro”;

per la chiusura dello svincolo 7 “Bologna Centro”, uscire allo svincolo 7bis “SS64 per Ferrara”.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 dicembre, in modalità alternata.