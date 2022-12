Per concludere la prima metà della stagione teatrale 2022/2023 nella Casa nel Parco di Sassuolo, la compagnia STED ha scelto di presentare al pubblico una rielaborazione dei “Sei personaggi in cerca d’autore”. Questa interpretazione avrà come filo conduttore l’idea originale del premio nobel siciliano, ma nei suoi protagonisti saranno presenti caratteristiche contemporanee e avranno un trascorso simile al nostro anche se ancorati all’originale.

L’opera ambisce a contestualizzare nel presente e nelle vicende di attori e attrici del 2022 il dramma di cui ci parla Pirandello da esattamente un secolo: l’abisso che esiste tra Oggettivo e Soggettivo, tra Individuo e Collettività. Cosa può fare infatti il teatro per risolvere questo conflitto? Che strumenti ha per farlo?

La ricerca artistica della compagnia STED si interrogherà proprio su questo nel prossimo weekend: per la regia di Tony Contartese venerdì, sabato e domenica andrà in scena uno spettacolo che vede coinvolti sul palcoscenico del Temple Theater dieci protagonisti che rifletteranno tra di loro e con il pubblico sulla dicotomia impossibile rappresentata da Realtà vissuta e Finzione narrata. Reale e surreale si fondono nella finzione di una messa in scena che vuol recuperare la dignità della persona in un percorso denso di sentimenti ed emozioni.

Vi invitiamo a vedere i nostri “6 Personaggi” debuttare venerdì 16 alle 20:30 al Temple Theater di Sassuolo, con repliche sabato 17 e domenica 18 dicembre.

“Ah sì? Le sembra un mestiere da pazzi, il nostro?”

“Eh, far parer vero quello che non è; senza bisogno, signore: solo per giuoco… Non è ufficio degli attori dar vita sulla scena a personaggi fantasticati? “

6 Personaggi

con: Malik Cherif, Bianca Ferretti, Catia Gallotta, Rosita Martinelli, Marco Marzaioli, Marina Meinero, Irene Quartana, Mia Russell, Giacomo Stallone, Dario Tamasi.

regia di Tony Contartese

Venerdì 16 ore 20,30, sabato 17 ore 20,30 – domenica 18 ore 17,00