Si è concluso solo ieri sera intorno alle 22.00 l’intervento dei Vigili del Fuoco in viale Muratori angolo con via Prampolini a Modena, intervento iniziato verso le 14 dopo la segnalazione di possibili intossicazioni all’interno di alcuni appartamenti.

Squadre dei Vigili del Fuoco hanno rilevato in diversi appartamenti la presenza di monossido di carbonio, mentre i sanitari del 118 trasportavano al pronto soccorso per accertamenti diverse persone. Nel corso delle operazioni l’intero palazzo è stato evacuato in collaborazione con le Forze dell’ordine: 20 le famiglie allontanate.

Negli accertamenti è stata rilevata come possibile fonte delle esalazioni, un malfunzionamento all’impianto centralizzato di riscaldamento che è stato in via precauzionale disattivato. La situazione è tornata alla normalità e diversi residenti sono rientrati nei propri alloggi.