A Palazzo Dossetti (Reggio Emilia) si è tenuta la tradizionale “Festa dello Sport”, evento nel corso del quale il Rettore premia gli studenti e le studentesse dell’ultima edizione del programma Unimore Sport Excellence (USE) che hanno partecipato e si sono distinti/e in competizioni universitarie e competizioni nazionali e internazionali nel corso del 2022.

La squadra USE 2021/22 è composta da 21 studentesse e 35 studenti, tra i/le quali: 42 iscritti alla laurea triennale e 14 alla magistrale.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i/le studenti/esse Unimore che si sono distinti nella prima edizione dei Mondiali Universitari di Nuoto pinnato, nei Campionati Nazionali Universitari 2022, nei campionati europei, nei Giochi del Mediterraneo e nei Campionati mondiali di ciclismo su pista.

Il programma Unimore Sport Excellence, sottoscritto da CONI e Unimore nel giugno 2017, supporta l’attività di apprendimento e di formazione universitaria di studenti-atleti che svolgono con continuità un’attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed internazionale.

L’arruolamento nel progetto USE crea le condizioni per consentire ai/alle giovani atleti di conciliare al meglio sport agonistico e impegno universitario, e permette di accedere alla cosiddetta “dual career”, quel sistema di benefici e strumenti che l’Ateneo mette in atto per facilitare il completamento della carriera universitaria contemporaneamente alla carriera agonistica. Tra questi: la possibilità di concordare la data degli esami in base al calendario agonistico, l’accompagnamento di un tutor accademico e d’aula e un diploma supplement, al completamento degli studi Unimore rilasciato ai partecipanti al programma per certificare il doppio percorso.

La sesta edizione del bando, per l’ammissione al programma Unimore Sport Excellence 2022/23, scade il prossimo 21 dicembre.

“La tutela del diritto allo studio degli atleti praticanti attività sportiva agonistica costituisce un obiettivo formativo prioritario di Unimore. Il nostro programma di dual career ha come finalità quella di ottenere che lo studente atleta costruisca, parallelamente alla propria carriera sportiva, un percorso formativo di qualità che possa creare basi solide per un futuro professionale al termine della carriera sportiva. Inoltre, la particolare attenzione che Unimore riserva al tema dello Sport universitario, in tutte le sue forme, nasce dal formale riconoscimento del valore educativo dello Sport e dalla consapevolezza che vi sia un forte legame tra sport, istruzione, formazione professionale e occupabilità” commenta la Prof.ssa Isabella Morlini, delegata del Rettore per lo Sport.

Nel corso dell’iniziativa sarà presentato anche il nuovo Bando “Unimore Sport Excellence Plus” (scadenza 31 gennaio 2023), destinato a studentesse e studenti atleti di corsi post laurea (master di primo o secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di dottorato o scuole di specializzazione in area medica), che svolgono con continuità una carriera sportiva agonistica a livello nazionale e/o internazionale. Per i dettagli consultare il sito www.sport.unimore.it

La registrazione dellevento sarà disponibile su www.tv.unimore.it

COMPETIZIONI SPORTIVE UNIVERSITARIE 2022

UNIVERSITY WORLD CUP FINSWIMMING

Prima edizione dei Mondiali Universitari di Nuoto pinnato – Lignano Sabbiadoro dal 30 marzo al 2 2prile 2022.

Carolina Trocca medaglia d’oro nei 200 pinne e argento nei 100 pinne;

medaglia d’oro nei 200 pinne e argento nei 100 pinne; Gaia Savioli medaglia d’argento negli 800 monopinna e il bronzo nei 400 mono;

medaglia d’argento negli 800 monopinna e il bronzo nei 400 mono; Nicol Sabatini 6° nei 100 monopinna;

6° nei 100 monopinna; Sara Tonelli ha chiuso la prova dei 50 apnea al 9° posto;

ha chiuso la prova dei 50 apnea al 9° posto; Marcello Santini classificato 4° negli 800 monopinna

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 2022

(Cassino 13-22 maggio 2022)

Taekwondo

Camilla Balestrazzi : medaglia d’argento Taekwondo Forme 3°TAE e medaglia d’argento nel Taekwondo Combattimento +67

: medaglia d’argento Taekwondo Forme 3°TAE e medaglia d’argento nel Taekwondo Combattimento +67 Volley CusMore: medaglia d’oro

Atletica

Giulia Guarriello vince medaglia d’oro ai CNU nei 100H

vince medaglia d’oro ai CNU nei 100H Giulia Cordazzo vince la medaglia di bronzo nei 1500m.

vince la medaglia di bronzo nei 1500m. Boni Roberto vince la medaglia d’argento nei 3000m siepi uomini.

vince la medaglia d’argento nei 3000m siepi uomini. Atleti del CUS MORE sul podio:

Marcello Aprea medaglia d’argento nei 200m

medaglia d’argento nei 200m Michele De Berti medaglia d’argento negli 800m

medaglia d’argento negli 800m Christine Santi conquista la medaglia d’oro nei 5000 m

La staffetta femminile 4×100 si posiziona al secondo posto. La squadra:

Fattori Laura

Guarriello Giulia

Cantergiani Lucia

Baldini Alessia

La staffetta 4×400 donne vince la medaglia d’argento. La squadra:

Morandi Alessandra

Martignani Lisa

Baldini Alessia

Cantergiani Sara



La staffetta 4×400 uomini conquista il podio. La squadra:

Romani Andrea

Tamassia Riccardo

Montanari Alberto

De Berti Michele

Canoa e canottaggio

(Sabaudia 8-9 ottobre 2022)

Lucrezia Zironi conquista l’oro nel K1 200m canoa, con un tempo di 39”69. Si aggiudica poi tre argenti nel K1 500m, nel K2 500m e nel K2 200m.

conquista l’oro nel K1 200m canoa, con un tempo di 39”69. Si aggiudica poi tre argenti nel K1 500m, nel K2 500m e nel K2 200m. Giulia Tonelli si aggiudica invece due argenti nel K2 500m e nel K2 200m e il settimo posto nel K1 200m

si aggiudica invece due argenti nel K2 500m e nel K2 200m e il settimo posto nel K1 200m Dario De Carolis ha conquistato il nono posto nel K1 500m ed un sesto posto nel K1 500m

CAMPIONATI NAZIONALI

Alessandro Giacobazzi : 4° posto e vince il titolo italiano alla Maratona di Ravenna (tempo 02:17:52)

: 4° posto e vince il alla Maratona di Ravenna (tempo 02:17:52) Vinciguerra Domenico Mattia : medaglia d’Argento ai Campionati Nazionali Under 22 di Pugilato svoltisi a Chianciano Terme a giugno 2022;

: medaglia d’Argento ai Campionati Nazionali Under 22 di Pugilato svoltisi a Chianciano Terme a giugno 2022; Gottardi Valentina: Campionessa Italiana 2022 Beach Volley

CAMPIONATI EUROPEI

Ciclismo

(Monaco di Baviera)

Rachele Barbieri: medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre, Oro nell’Omnium, Oro nell’Americana e Bronzo nella gara su strada

Atletica

Cavalli Ludovica medaglia d’argento a squadre nel cross

Canoa Velocità – Campionato Europeo Junior&U23

(Belgrado (SRB) 21/27 giugno 2022)

Lucrezia Zironi, medaglia d’argento nel K2 500 m e medaglia di bronzo nel K4 500m

Coppa d’Europa per Club indoor di Equitazione Mounted Games

(11-12-13 novembre 2022)

Andrea Farinetti medaglia d’argento a squadre

GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022

Atletica

Bocchi Tobia medaglia d’argento nel salto triplo

medaglia d’argento nel salto triplo Cavalli Ludovica medaglia di bronzo nei 1500 m piani

GIOCHI DEL MEDITERRANEO U23 Pescara 2022

Atletica

Giulia Guarriello medaglia d’oro nei 100 ostacoli

medaglia d’oro nei 100 ostacoli Alberto Montanari medaglia di bronzo nei 400 ostacoli

CAMPIONATI MONDIALI

Campionati del Mondo di ciclismo su pista

(Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia, 12- 16 ottobre)

Rachele Barbieri medaglia d’argento nell’eliminazione

Campionato del Mondo di Canoa Velocità J/U23

(Szeged Ungheria 28 agosto/5 settembre)

Lucrezia Zironi medaglia d’argento K2 500 mt.; medaglia di Bronzo K4 500 mt.

Campionato del Mondo Pesca al colpo U25

(Slovenia Agosto 2022)