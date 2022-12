Ultimo weekend prima di Natale e il centro di Sassuolo si riempie d’iniziative per accompagnare i bambini e le loro famiglie in questo periodo di festa.

Già domani, sabato 17 dicembre, saranno tante le iniziative che affiancheranno Sassuolo on Ice in piazzale Della Rosa ed il Villaggio di Babbo Natale nella piazzetta di via Pretorio.

A partire dalle 11, presso la Biblioteca Leontine,” Aiuto, si è arrabbiata la Befana!”: lettura teatralizzata a cura di Librarsi.

Dalle 15,30 in piazza Garibaldi le musiche natalizie del Coro delle Scuole Pascoli e Sant’Agostino”.

Dalle 17, all’Auditorium Bertoli, Festa degli Auguri – R.A.M. Rock’n Blues a cura di Forum Ute.

Dalle 21, presso la Chiesa di San Giovanni Neumann, il Concerto di Natale a cura della Scuola Corale G. Puccini.

Domenica 18 dicembre, poi, le iniziative si articoleranno durante il corso di tutta la giornata, partendo dal mercato straordinario di piazza Martiri Partigiani la mattina , Sassuolo Solidale – XMAS EDITION – in piazza Garibaldi per tutto il giorno e i mercatini natalizi lungo le vie del centro.

Dalle 9 alle 19, sempre in piazza Garibaldi, il Sassolina Day con degustazione di Sassolina, Cooking Show e Mercato dei prodotti del territorio.

Alle 10,30 in piazzale Teggia, Concerto di Natale a cura di Sonus Academy e Scuola San Giuseppe.

Dalle 15,30, lungo le vie del centro, Martin e International Jazz Band.