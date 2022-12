Intervento dei Vigili del Fuoco in via Vittorio Veneto a Nonantola per l’incendio di una autovettura. Le fiamme, dal veicolo in sosta vicino ad un’abitazione, hanno danneggiato due impianti di condizionamento e una parte di tetto in legno. Sul posto 4 mezzi dei vigili del fuoco da San Felice e Modena.