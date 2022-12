La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che è in corso di conclusione la campagna antinfluenzale per i minori con patologie croniche. Per i bambini di età 6 mesi – 6 anni è possibile prenotare la vaccinazione antinfluenzale ai Farmacup, Medicup, Sportello CUP o Fascicolo Sanitario Elettronico a partire da mercoledì 28 dicembre 2022.

La somministrazione del vaccino Vaxigrip Tetra avverrà nel centro unico provinciale all’ex Ospedale Spallanzani (piano terra) a Reggio Emilia a partire dal 3 gennaio al pomeriggio.

Per i bambini che ricevono questo vaccino per la prima volta è prevista una seconda dose a distanza di 4 settimane.