In uno sport in cui non è sempre semplice reperire notizie o avere statistiche ufficiali, è quasi impossibile poter avere l’ufficialità, ma è probabile che ci si sia trovati di fronte al più imponente e partecipato torneo giovanile mai organizzato in Italia.

Stiamo parlando del “1°Futura Hockey Camp Cup”, organizzato a Scandiano nei giorni 2 e 3 gennaio.

Organizzato dalla Rotellistica Scandianese del Presidente Ganassi, grazie al patrocinio del Comune di Scandiano, della responsabilità logistica dell’associazione sportiva CPE eventi e dall’idea degli organizzatori del camp estivo Futura, i fratelli Alessandro e Mirko Bertolucci e Massimo Barbieri, si può dire che il meccanismo sia stato pressoché perfetto.

Ventuno squadre di 14 società diverse hanno dato vita ad un avvincente e divertente torneo, che ha visto l’adesione di società importanti come il Roller Bassano, Il Lodi, SPV Viareggio, Valdagno, Trissino, Pordenone, Hockey Novara, l’Hockey Correggio, il Grosseto, una rappresentativa Francese, il Forte dei Marmi i Pumas di Viareggio e la società organizzatrice la Rotellistica Scandianese, che hanno iscritto le 21 squadre che si sono contese le categorie under 11, under 13, under 15 under 17 e femminile.

Un totale di 37 partite in due giorni di cui 11 fra finaline e finali e 26 dei gironi.

Una formula compressa e spettacolare, con hockey giocato praticamente di continuo senza sosta.

Dodici arbitri intervenuti arrivati da ogni parte d’Italia si sono susseguiti nelle due piste, mettendo in mostra un buon livello e la capacità di adattarsi alla formula differente rispetto a ciò che erano abituati.

Spettacolare che cinque diverse società abbiano conquistato il primo posto con Valdagno che ha portato a casa il trofeo under 11, il roller Bassano che ha vinto in under 13, il Forte dei Marmi che ha conquistato il titolo under 15, l’SPV Viareggio dominatore assoluto della categoria under 17 e il Trissino che ha avuto la meglio della Rotellistica Scandianese nella categoria femminile.

Sentita anche la cerimonia di presentazione dove hanno risuonato le note sia per l’Inno Francese che quello Italiano, alla presenza dell’assessore allo sport del comune di Scandiano Dott.Nearco Corti, che ha tenuto a sottolineare l’importanza della manifestazione; sono intervenuti Massimo Barbieri responsabile tecnico della società Rotellistica Scandianese, Marcello Bulgarelli Consigliere Federale, Federica Valli Consigliere regionale e il presidente della Scandianese Gianluca Ganassi che ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti, quelli che hanno lavorato dietro le quinte e il vicepresidente della società Gilberto Leonardi.

Più sobrie le cerimonie di premiazione, impreziosite dalla gradita presenza del Sindaco del comune di Scandiano Matteo Nasciuti che ha premiato gli atleti intervenuti.

Alla fine è rimasta la grande soddisfazione per una manifestazione che ha visto la presenza di oltre duecentoventi atleti e la presenza di almeno mille persone sugli spalti nei due giorni.

Non rimane che tenere la promessa, ma soprattutto la speranza, di ripetere questa meravigliosa esperienza anche negli anni futuri.