Intorno alle 23.30 del 06 gennaio scorso Volanti sono intervenute in via Zonta in seguito alla segnalazione della presenza di una persona sconosciuta all’interno dei garage condominiali.

Poco prima dell’arrivo degli agenti l’uomo si era dileguato ma le ricerche hanno permesso di individuarlo poco lontano dal luogo del furto a bordo di una bicicletta e dopo breve inseguimento, gli operatori delle Volanti lo hanno fermato e accompagnato presso gli uffici della Questura per i necessari accertamenti.

Il 26enne sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso nonché di beni provento del furto. L’uomo, infatti, si era introdotto in tre garage asportando la bici su cui si era allontanato e altri beni, che riconosciuti dalle vittime.

Al termine dei necessari accertamenti il giovane è tratto in arresto con l’ipotesi di reato di furto in abitazione continuato e denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione. A giudizio direttissimo è stato quindi sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma da parte dell’Autorità Giudiziaria.