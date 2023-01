Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno portato alla cattura di altri due tunisini, 20enni, senza fissa dimora, indagati, in concorso con altri soggetti, per l’omicidio di Kaled Maroufi, il 25enne tunisino ucciso il 12 luglio 2022 all’interno di un’area della Rete Ferroviaria Italiana, situata in via Larga a Bologna.

Sulla base delle indicazioni fornite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna, la Polizia Presidiaria tedesca ha rintracciato i due 20enni, colpiti da un mandato di arresto europeo, mentre si trovavano in Germania. Uno dei due 20enni è stato individuato a Karlsruhe, mentre l’altro soggetto è stato raggiunto all’interno di un carcere di Mannheim, dove si trovava ristretto per altra causa. Nei confronti dei due giovani sono state avviate le procedure di estradizione. Sale così a cinque il numero dei tunisini indagati per l’omicidio del giovane ucciso.