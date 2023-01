Momenti concitati quelli registrati ieri sera poco prima della 20:00 in frazione Roncolo nel comune di Quattro Castella, a seguito della segnalazione giunta al 112 da parte di un cittadino che riferiva la presenza di una granata cosiddetta “ananas” rinvenuta in un marciapiede in un luogo transitato dai cittadini e peraltro vicino a private abitazioni.

Subito sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia che rilevando l’effettiva presenza dell’ordigno hanno circoscritto la zona per poi, su indicazioni della Prefettura di Reggio Emilia, richiedere l’immediato intervento dei carabinieri del nucleo artificieri di Bologna per le operazioni di bonifica. Intorno alle 22.30, all’esito delle attività dei carabinieri artificieri, l’allarme rientrava: il manufatto è risultato essere un simulacro inerte privo di carica e pertanto inoffensivo. Al riguardo i carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia, coordinati dal Procura, stanno ora svolgendo i dovuti accertamenti con il fine di risalire ai motivi dell’abbandono e a chi in effetti abbia lasciato in strada il manufatto.