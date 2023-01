Raccontare Mirandola in tutta la sua bellezza, scoprendone anche le angolature più nascoste e meno “in vista”, attraverso gli scatti di fotografi professionisti e non ma ugualmente animati dalle passioni per la fotografia ed il territorio. Con questi presupposti nasce la rubrica fotogradica social “Fuori e dentro le Mura”. Gli scatti, curati dalla fotografa cittadina Sofia Dalcò, verranno pubblicati – con relativa didascalia – ogni giorno sulle pagine Facebook ed Instagram “Terre dei Pico” e le più iconiche ricondivise sulle pagine del Comune nelle giornate di Mercoledì e di Sabato.

Un viaggio ed un appuntaento quotidiano, attraverso i paesaggi ed i colori, aperto anche a chiunque desideri inviare le proprie foto del territorio preferite all’indirizzo mail ufficio.stampa@comune.mirandola.mo.it, indicando il proprio nome (per il tag), il luogo fotografato e una breve didascalia descrittiva. I migliori troveranno spazio all’interno della programmazione annuale.

“Abbiamo scelto la fotografia quale espressione più potente per diffondere il nostro territorio e le sue bellezze artistiche e culturali – afferma l’Assessore alla Promozione del Territorio Fabrizio Gandolfi – Assieme all’Ufficio Stampa abbiamo pensato di raccontare Mirandola con una foto al giorno, estendendo la possiblità – a chiunque lo desideri – di inviarci i propri scatti del territorio, con l’obiettivo di contruibuire alla creazione di un ricco archivio fotografico da lasciare ai posteri”.