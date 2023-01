In arrivo due incontri gratuiti organizzati dall’associazione Banda Gassotti APS – in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese – incentrati sui “Consumi energetici” e aperti a tutti gli interessati. Il primo appuntamento sarà giovedì 19 gennaio alle ore 20.30 in via Cameazzo 6, presso la sede dell’AVF (sala riunioni).

Tema della serata sarà il controllo delle fatture in ambito energia, col fine di migliorare la capacità di contrattazione coi fornitori e favorire un risparmio sia energetico che economico. Relatore Carlo Lugli del DES (Distretto di Economia Solidale di Modena), uno dei partecipanti al tavolo regionale sull’energia ed esperto di fatture. Lugli illustrerà ai cittadini le modalità di lettura delle bollette, come concentrare i consumi a seconda del contratto per fasce di consumo e soprattutto come contrattare con i gestori per avere forniture al minor costo di mercato in base ai consumi del nucleo familiare.

Il secondo appuntamento sarà invece martedì 31 gennaio, sempre presso la sede dell’AVF, alle ore 20.30, in presenza del professor Leonardo Setti.