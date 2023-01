Banco Bpm si è aggiudicato per i prossimi 4 anni il servizio di Tesoreria del Comune di Sassuolo e dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. La nuova convenzione durerà fino al 31 dicembre 2026 e prevede da parte del Tesoriere l’espletamento delle attività relative al pagamento delle spese, alla riscossione delle entrate, alla custodia di titoli e valori e di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa nazionale e dai regolamenti approvati dalle singole amministrazioni pubbliche.

«Una partnership importante che sono certo saprà offrire soddisfazioni alla nostra città e ai servizi dell’Unione – dichiara il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – in un’ottica di collaborazione reciproca con un player tra i più importanti e presente su tutto il territorio nazionale e che, soprattutto, vanta una grande esperienza nei servizi di Tesoreria e cassa».

«Siamo davvero soddisfatti e orgogliosi di esserci aggiudicati il servizio di tesoreria di questi importanti Enti che in questo particolare momento storico sono chiamati ancora di più ad operare a supporto dei cittadini e delle imprese – afferma Stefano Bolis, Responsabile Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm – Sassuolo rappresenta la capitale nazionale e internazionale della ceramica e necessita di tutte le possibili sinergie per proseguire nel suo percorso di crescita. Come banca che è storicamente parte di questo territorio continueremo a impegnarci per il suo sviluppo, anche fianco delle amministrazioni che vogliamo ringraziare per la fiducia dimostrataci».

Banco Bpm è presente con circa 1.500 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale ed effettua la gestione di oltre 1.200 servizi di Tesoreria e Cassa di Regioni, Aziende Ospedaliere, Università, numerosissimi Enti Locali, scuole e altre importanti realtà pubbliche Italiane ed internazionali. Banco Bpm, tra l’altro, è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2015 per la “Gestione dei Servizi di Tesoreria e Cassa e finanziamenti alla Pubblica Amministrazione” e opera in questo campo grazie a una struttura specializzata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e locali e alle loro partecipate. I prodotti e servizi offerti agli enti pubblici costituiscono un ambito cui Banco Bpm pone da sempre una grande attenzione, proponendo soluzioni dedicate alle specifiche esigenze del settore per contribuire allo sviluppo dei territori di insediamento storico.