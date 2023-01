Nella giornata di oggi (18 gennaio) il gruppo Fratelli d’Italia-Evoluzione Maranello ha manifestato al presidente del consiglio comunale Dottor Juri Fontana la necessità di convocare il consiglio comunale in tempi brevi per poter affrontare diversi argomenti molto importanti per i cittadini di Maranello.

Gli argomenti che necessitano di un approfondimento immediato sono di diverso genere:

1) nuovo sistema di raccolta rifiuti per carta e plastica: si passa al porta a porta.

Riteniamo si debbano informare i cittadini in modo più efficace a partire dal convocare un consiglio comunale nel quale trattare questo argomento molto sentito perché cambierà le abitudini della nostra popolazione;

2) nonostante le segnalazioni e la nostra interrogazione non è stato risolto il problema della pulizia di alcune strade che vengono sporcate dalla terra e dal fango di automezzi pesanti provenienti da un importante cantiere senza che siano adeguatamente puliti i loro pneumatici;

3) abbiamo segnalato più volte l’attraversamento scorretto e pericoloso della rotonda di via Grizzaga da parte di tantissimi pedoni diretti nel luogo di lavoro, ma sembra non essere stato preso alcun provvedimento in tal senso.

Riteniamo che se sino ad oggi non si sono verificati incidenti gravi sia dovuto solamente al caso;

4) abbiamo inoltre manifestato tutto il nostro disappunto sul fatto che nemmeno in occasione della trattazione di argomenti importanti come il bilancio, da parte degli uffici comunali, sia mandata alla stampa solamente la posizione del sindaco e della giunta e mai quella dell’opposizione.

Abbiamo parlato anche di altri punti dove si ritiene che di fronte a situazioni di pericolo non siano state trovate soluzioni ma che sia lasciato tutto nelle mani del fato.

(Fratelli d’Italia-Evoluzione Maranello)