Nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20 gennaio è previsto l’arrivo di una perturbazione a carattere nevoso che potrebbe interessare il territorio del comune di Reggio Emilia. Le previsioni metereologiche ipotizzano che la nevicata inizi intorno alle 08:00 di giovedì mattina, per proseguire ad intermittenza sino alla mattina di venerdì.

Iren Ambiente provvederà, in accordo con il Comune di Reggio Emilia, ad effettuare gli interventi di sgombero neve e salatura antighiaccio che si renderanno eventualmente necessari, provvedendo a monitorare costantemente la situazione metereologica sul territorio comunale.

Si raccomanda tuttavia la necessaria prudenza a tutti i cittadini che circoleranno sia sulle strade, sia sui percorsi ciclopedonali in quanto la perturbazione è infatti attesa in orario lavorativo e scolastico, contraddistinto quindi da elevato traffico veicolare.

Si segnala inoltre il rischio di gelate durante il weekend, a causa di un rapido abbassamento delle temperature. Se necessario Iren Ambiente si attiverà per effettuare interventi di salatura antighiaccio, ma è consigliata la prudenza sia per quanto riguarda la circolazione stradale, che per gli spostamenti a piedi o in bicicletta.