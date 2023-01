Una conferenza e un film per non dimenticare l’orrore della Shoah. Doppia iniziativa a Castelnuovo Rangone in vista del Giorno della Memoria, entrambe promosse dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Anpi locale.

Il primo appuntamento è mercoledì 25 gennaio all’auditorium Bavieri di piazza Brodolini, dove dalle 20.30 Marcello Targi si confronterà con la storica Cinzia Venturoli, in un incontro arricchito da filmati, interviste e interventi musicali di Ellen River.

Venerdì 27 gennaio, nel giorno dedicato al ricordo delle vittime dell’Olocausto, al cinema Ariston di via Roma verrà proiettato il film “Anna Frank e il diario segreto”. La serata sarà aperta alle 20.30 dagli interventi di Martin Zanni del comitato ANPI e del Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi, a seguire la proiezione del video “Le frasi dell’odio” realizzato da ANPI Castelnuovo, poi alle 21 l’inizio del film d’animazione del regista Ari Folman, ispirato al celebre Diario di Anna Frank e incentrato sull’amica immaginaria Kitty, alla quale Anna si rivolgeva. Prima della proiezione, dalle 20, all’esterno del cinema verrà allestito un bacchetto informativo di ANPI.

“Anche quest’anno celebriamo e ricordiamo il Giorno della Memoria per commemorare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Lo scopo è quello di non dimenticare mai questo momento drammatico del nostro passato di italiani ed europei, affinché, come dice la stessa legge ‘simili eventi non possano mai più accadere’. Celebreremo questa giornata partendo dal 25 gennaio, dove avremo l’onore di avere con noi a dialogare Marcello Targi, Cinzia Venturoli e la splendida voce e chitarra di Ellen River”.