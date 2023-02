Granarolo S.p.A. torna da protagonista ad alcune delle più rilevanti fiere internazionali nel settore agroalimentare in programma nel 2023 in Europa, Asia e nelle Americhe, per promuovere nel mondo i propri prodotti di eccellenza nel segno dell’innovazione.

Facendo leva su prodotti di qualità tipicamente italiani e sul presidio dell’intera filiera produttiva, la partecipazione di Granarolo alle fiere internazionali prosegue e accresce il piano di sviluppo commerciale a supporto del processo di internazionalizzazione; saranno presentate le gamme prodotto più distintive e caratterizzate dalla ricerca di elevati standard di servizio, sicurezza, qualità Made in Italy, nonché le novità legate ai nuovi trend di consumo e alle nuove esigenze dei consumatori in Italia e all’estero (healthy, protein, snacking le parole chiave).

Questi al momento gli appuntamenti confermati che vedranno la partecipazione di Granarolo nel corso del 2023:

Natural Products Expo West Anaheim, CA U.S.A. 8 – 11 Marzo

CIBUS Connecting Italy Parma ITALIA 29 – 30 Marzo

TUTTOFOOD Milano ITALIA 8 – 11 Maggio

Bakery China Shanghai CINA 22 – 25 Maggio

Summer Fancy Food Show New York U.S.A. 25 – 27 Giugno

SIAL China Shenzen CINA 28 – 30 Agosto

ANUGA Colonia GERMANIA 7 – 11 Ottobre

In alcune degli appuntamenti in programma il Gruppo parteciperà anche con uno spazio dedicato al brand Unconventional, leader di mercato in Italia e che ha vinto l’importante riconoscimento Abillion (https://www.abillion.com/awards/best-vegan-burgers-2022) come miglior hamburger vegano al mondo e il Taste Award 2022 come Best Plant-Based Burger nel Regno Unito.

Ampio spazio sarà dato all’impegno del Gruppo in termini di sostenibilità attraverso #bontàresponsabile, il progetto strategico di lungo periodo che, agendo sulla leva dell’innovazione, focalizza l’impegno del Gruppo sui temi della sostenibilità per l’oggi e per il domani in logica di trasformazione (di processo e packaging) e agricolo-allevatoriale.

Alle fiere internazionali Granarolo presenterà in particolare:

Gli innovativi snack al formaggio , esonerati dalla refrigerazione e ideali per più occasioni di consumo, spuntino veloce, finger food e aperitivo:

, esonerati dalla refrigerazione e ideali per più occasioni di consumo, spuntino veloce, finger food e aperitivo: Good Mama Cheese Pops , palline di mais croccante ricoperte da una crema di formaggio italiano della filiera Granarolo, che coniugano gusto italiano e ingredienti di qualità in 3 varianti: classico, amatriciana e 4 formaggi;

, palline di mais croccante ricoperte da una crema di formaggio italiano della filiera Granarolo, che coniugano gusto italiano e ingredienti di qualità in 3 varianti: classico, amatriciana e 4 formaggi; Granarolo Cheese Snack, uno snack 100% di formaggio, ricco di calcio e fosforo, senza conservanti, naturalmente senza lattosio e senza glutine, fonte di proteine, adatto per una dieta vegetariana grazie all’utilizzo di caglio microbico.

Il brand Unconventional , la linea alternative meat, 100% vegetale, realizzata in Italia dal lavoro di ricercatori italiani, diventata leader di mercato in Italia e che si è arricchita di nuove referenze come la salsiccia, il filetto di pollo e l’ultima novità, la cotoletta vegetale.

, la linea alternative meat, 100% vegetale, realizzata in Italia dal lavoro di ricercatori italiani, diventata leader di mercato in Italia e che si è arricchita di nuove referenze come la salsiccia, il filetto di pollo e l’ultima novità, la cotoletta vegetale. Tutte le gamme dello storico brand Yomo , tra cui le novità Oh my Yomo! , la nuova gamma di yogurt bi-comp presentata con successo a CIBUS 2022 e selezionata dal SIAL Innovation Paris 2022 tra le migliori innovazioni di prodotto, e Yomo High Protein Kvarg , una gamma studiata nel segno del benessere, ricca in proteine (12g proteine per vasetto), senza grassi, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti.

, tra cui le novità , la nuova gamma di yogurt bi-comp presentata con successo a CIBUS 2022 e selezionata dal SIAL Innovation Paris 2022 tra le migliori innovazioni di prodotto, e , una gamma studiata nel segno del benessere, ricca in proteine (12g proteine per vasetto), senza grassi, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti. La linea Granarolo Bimbi , leader di mercato nel Latte crescita 3, a oggi l’unica sul mercato italiano ad utilizzare il latte fresco alta qualità della filiera Granarolo come base per prodotti per l’infanzia e che nel 2022 ha festeggiato i 10 anni con il lancio di importanti novità, sia liquide sia in polvere.

, leader di mercato nel Latte crescita 3, a oggi l’unica sul mercato italiano ad utilizzare il latte fresco alta qualità della filiera Granarolo come base per prodotti per l’infanzia e che nel 2022 ha festeggiato i 10 anni con il lancio di importanti novità, sia liquide sia in polvere. La linea Granarolo Benessere , il sub-brand dove sono riuniti i prodotti funzionali del Gruppo dedicati al benessere e a specifici bisogni per tutta la famiglia: Granarolo Benessere Accadì Alta Digeribilità (<0,1%), una delle prime esperienze italiane di prodotti delattosati, Granarolo Benessere Oggi Puoi , la gamma di formaggi fatti con il 30% di sale in meno e il 50% in meno di grassi rispetto alla media dei prodotti simili presenti sul mercato, Granarolo Benessere Proteine , la gamma di prodotti specificatamente studiata per coloro che ricercano un contenuto proteico superiore, e Granarolo Benessere Kefir .

, il sub-brand dove sono riuniti i prodotti funzionali del Gruppo dedicati al benessere e a specifici bisogni per tutta la famiglia: (<0,1%), una delle prime esperienze italiane di prodotti delattosati, , la gamma di formaggi fatti con il 30% di sale in meno e il 50% in meno di grassi rispetto alla media dei prodotti simili presenti sul mercato, , la gamma di prodotti specificatamente studiata per coloro che ricercano un contenuto proteico superiore, e . Specialità della tradizione casearia italiana, sia per i formaggi freschi, come burrata e mozzarella fior di latte, frutto anche dell’ultima acquisizione di Latticini G. Cuomo S.r.l., storica azienda familiare dell’Agro Pontino (LT) con una grande tradizione casearia di oltre 110 anni, sia per i duri e DOP come pecorini, formaggi di capra e Gorgonzola DOP.

La presenza di Granarolo fa seguito anche alle recenti operazioni strategiche realizzate dal Gruppo in chiave estero: l’acquisizione del 100% di Calabro Cheese Corp., società statunitense nata nel 1953 che produce e commercializza prodotti lattiero caseari freschi, in particolare ricotta, mozzarella e burrata, e Mario Costa, storico produttore ed esportatore di Gorgonzola DOP.

Per Granarolo le vendite all’estero nel 2022 hanno rappresentato il 38% del fatturato, in crescita anno su anno.