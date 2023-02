Sereno o quasi sereno. Temperature in aumento sui settori centro-occidentali. Minime comprese tra -1 e -3 gradi dei capoluoghi delle pianure interne e 0 gradi della costa, con valori anche inferiori nelle aree extraurbane. Gelate notturne e al primo mattino diffuse. Massime intorno a 8/9 gradi sul settore orientale e tra 10 e 12 gradi su quello centro-occidentale. Venti deboli variabili. Mare poco mosso o quasi calmo, con moto ondoso in aumento nel riminese in tarda serata.

(Arpae)