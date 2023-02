Questa mattina intorno alle 4:30, i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, su input della centrale operativa del comando provinciale reggiano, sono intervenuti presso un bar in via dei Martiri a Rio Saliceto, per un sopralluogo di furto.

Ignoti ladri, nella notte, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso si sono introdotti nell’esercizio asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, alcune centinaia di euro in contanti dal registratore di cassa. I danni cagionati per la perpetrazione del furto e per la refurtiva sottratta sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.