In merito alle informazioni riportate oggi da un quotidiano locale circa le sanzioni elevate sulle strisce blu in zona Lunetta Gamberini, il Comune chiarisce quanto segue.

Sono tempestivamente partite le verifiche relative ad eventuali errori nell’attribuzione automatica della vetrofania virtuale ad alcuni residenti aventi diritto al titolo di sosta gratuita.

Da una primo rilievo emerge che i casi sarebbero circoscritti alle sole via Beniamino Gigli e parte di via Pellizza da Volpedo.

In via precauzionale si sta procedendo ad analoga verifica anche nella zona B in zona San Donato, dove non risultano al momento sanzioni.

Qualora dalle verifiche emergesse in modo certo che il residente sia in possesso dei requisiti, e che quindi il verbale deriva da un presupposto sbagliato non generato dall’utente, si proporrà alla Prefettura l’annullamento in autotutela della sanzione.

Saranno invece confermate le sanzioni a carico di coloro che, anche dopo le verifiche, risultassero non avere i requisiti per accedere alla sosta gratuita.

Si ricorda che l’Amministrazione provvede all’attribuzione in automatico della vetrofania virtuale all’auto del residente solo alla prima emissione, che coincide con la realizzazione della zona a pagamento.

Il residente ha la facoltà di modificare l’attribuzione automatica o tramite i servizi online del Comune o tramite gli sportelli di Bomob. Mentre l’Amministrazione non può provvedere in automatico all’aggiornamento della vetrofania in caso di cambio targa per sostituzione veicolo. In questi casi l’onere è in capo al residente proprietario del veicolo.

I residenti delle vie indicate che avessero ricevuto una multa per il parcheggio sulle strisce blu, possono inviare una segnalazione all’indirizzo email: pmufficioverbalicds@comune.bologna.it allegando copia digitale della sanzione ricevuta.