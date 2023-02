“Che cosa c’è in un nome?”. Niente di essenziale, pare la risposta sottesa al celebre quesito apparentemente retorico di shakespeariana memoria. Eppure l’uomo, senza eccezione alcuna, si interroga da sempre senza esito definitivo sul mistero e la fascinazione mai finiti che la parola, il logos, esercita sul nostro immaginario collettivo e sul nostro modo di pensarci e, appunto, comunicarci. Se, con l’anonimo manzoniano, possiamo indulgere nel postulato che vuole i nomi (e, con essi, le parole in genere) nient’altro che “puri, purissimi accidenti”, incapaci di modificare o determinare, in qualsivoglia modo, l’essenza stessa di ciò che identificano; dall’altra parte, sin dall’alba dei tempi, certa filosofia, le suggestioni delle religioni rivelate e, soprattutto, la storia della lingua ci insegnano che, dietro ad ogni termine, esiste un cammino identitario profondo, radicato nell’essenza stessa della cultura che lo ha generato.

In seno all’inesauribile querelle, arriva sul palco del Teatro Piccolo Orologio L’atlante linguistico della Pangea, spettacolo scritto da Daniele Villa e prodotto da Sotterraneo con il contributo di ERT – Emilia Romagna Teatro, Fondazione CR Firenze. La compagnia, parte di Fies Factory ed artista associato al Piccolo Teatro di Milano, fresca vincitrice del Premio UBU 2022 per lo spettacolo L’angelo della storia, porta in scena un’opera frutto di un lungo e intenso dialogo interlinguistico e interculturale, sulla multiforme fascinazione che le parole esercitano sulle nostre storie, personali e collettive. L’interpretazione è di Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini. Le luci sono di Marco Santambrogio, i costumi di Eleonora Terzi e Laura Dondoli, il sound design di Mattia Tuliozi.

