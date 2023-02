Sono ripartiti i lavori dell’Osservatorio della Legalità di Castelfranco Emilia, con l’incontro che si è svolto lo scorso 22 febbraio per condividere le informazioni sulla sicurezza del territorio e le attività da mettere in campo.

Per quanto riguarda i reati commessi sul territorio, in base ai dati trasmessi dalla Prefettura di Modena, si nota che dal 2017 i reati contro il patrimonio, come furti presso le abitazioni e le attività commerciali, sono in costante calo, questo anche grazie al presidio attivato attraverso il Controllo di Vicinato, che coinvolge 1155 cittadini attivi, suddivisi in 68 gruppi.

Al contrario, sono purtroppo in aumento i reati contro la persona “Rispetto a quanto condiviso” commenta il Sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano “è stata positiva la collaborazione da parte dei componenti dell’Osservatorio, nel proporre attività e buone pratiche da mettere in campo a contrasto del fenomeno, con particolare attenzione alla violenza di genere e grazie al coinvolgimento di Avviso Pubblico”.

A contrasto della violenza di genere e a sostegno delle donne, gli sportelli Antiviolenza di Nonantola e Castelfranco Emilia, inaugurati a giugno 2022, svolgono un’importante presidio nel territorio, registrando 36 accessi in sei mesi di attività. Gli sportelli antiviolenza di Castelfranco e Nonantola sono gestiti dall’associazione Casa delle donne contro la violenza – ODV di Modena. Grazie alla collaborazione con il Centro documentazione donna, l’Unione del Sorbara e la Città di Castelfranco Emilia promuovono iniziative di formazione ed educazione alla conoscenza del fenomeno nelle scuole e servizi educativi del territorio.