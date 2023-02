Federico Bondioli, ravennate classe 2005, conquista il torneo di tennis del Cairo inserito nel circuito ITF Juniores e in particolare è la sua prima vittoria in un grado J500, categoria più alta dopo i tornei del Grande Slam.

Un vero successo per tutto lo staff dello Sporting Club Sassuolo che allena quotidianamente Federico all’interno del progetto PRO e in particolare per il coach Francesco De Laurentiis che lo ha seguito in questa trasferta: “Erano i primi match su terra rossa della stagione e non mi aspettavo che potesse vincere il torneo. La prima settimana al J300 sempre del Cairo ha conquistato il titolo di doppio e la seconda settimana vittoria in singolo e semifinale di doppio, quindi sono molto soddisfatto di questi risultati. Sono ancora più felice del livello di gioco e dei miglioramenti che ha fatto, ma la strada è ancora lunga e in salita”.

Questo successo consentirà a Federico di entrare nei primi 20 giocatori al mondo under 18 e gli assicura il pass per il tabellone principale del Roland Garros di Parigi in programma la prima settimana di giugno.