Grande successo e posti esauriti già da oltre una settimana per lo spettacolo “Dalla parte di Lei”, organizzato a Fiorano Modenese, sabato 4 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, nell’ambito del calendario di iniziative promosse dai referenti alle Pari Opportunità dei comuni dell’Unione del distretto ceramico.

Quasi un centinaio di persone entusiaste hanno applaudito a lungo Annalisa Vandelli, Sandra Cartolari e Alessandra Fogliani che hanno portato a Villa Cuoghi un evento tra racconto, musica e canto. I posti prenotabili sono andati esauriti in pochi giorni e tanti altri avrebbero voluto partecipare a questo viaggio nell’universo femminile attraverso la canzone italiana, internazionale e tradizionale, che, con l’accompagnamento del pianoforte, ha supportato la narrazione di incontri scaturiti dai viaggi di Annalisa nel mondo. Donne raccontate, donne autrici e donne che si raccontano, facendo emergere il femminile che genera pace, solidarietà e accoglienza.

Al termine, al piano di sotto della villa ottocentesca in centro a Fiorano Modenese, alcune giovani donne arabe dell’Associazione Alba degli Angeli hanno offerto ai presenti un piccolo rinfresco con dolci della loro tradizione e la possibilità di assistere all’affasciante rito del tè. Un momento conviviale inclusivo, dove la riflessione e il confronto sui temi del pomeriggio sono proseguiti.

L’iniziativa organizzata dal Circolo Nuraghe, in collaborazione con l’associazione INArte e con il patrocinio del FASI e della regione Sardegna, oltre che del Comune di Fiorano Modenese.

Le iniziative per la giornata dell’8 marzo proseguono a Fiorano Modenese sabato 11 marzo alle 16.30 nella Sala delle Vedute del Castello di Spezzano con lo spettacolo “Articoli per signore” scritto e interpretato da Elisa Pistis, sempre promosso dal Circolo Nuraghe, in collaborazione con l’associazione INarte.

Inoltre sabato 11 e domenica 12 marzo sarà visitabile, dalle ore 16 alle ore 18 la mostra di pittura “La forza delle donne”, organizzata dall’Associazione Arte e Cultura, presso la Casa delle arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina n. 2.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.