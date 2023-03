È online l’elenco di professioniste che hanno seguito il percorso formativo Women on Board, progetto inserito all’interno del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna, con l’obiettivo di ridurre il divario di genere nei consigli di amministrazione e dare una spinta all’occupazione femminile.

Aziende, società pubbliche e organizzazioni in cerca di professioniste per gli organi di governance, avranno ora a disposizione un elenco di professioniste formate dal quale attingere. Il percorso formativo Women on Board proseguirà con un nuovo ciclo in programma a maggio che coinvolgerà più Regioni.

L’iniziativa, promossa da Manageritalia Emilia Romagna Manager 3D e dal Gruppo Minerva di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna, in collaborazione con Fondazione Hub del Territorio ER e AIDP ER, si è sviluppata con un percorso formativo di 6 incontri che ha consentito alle numerosissime partecipanti di mettere a disposizione le competenze utili per partecipare ai board di società pubbliche e private.

Di seguito i profili consultabili

ManagerItalia Emilia Romagna

Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna

AIDP ER