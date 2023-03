Da quasi 20 anni all’Ospedale di Correggio operano professionisti esperti nella valutazione e nel trattamento della spasticità che è una frequente complicanza di numerose patologie del sistema nervoso centrale. La spasticità spesso è dolorosa, rende più difficoltoso il recupero delle autonomie e causa un peggioramento del carico assistenziale del paziente. Negli ultimi anni le tecniche utili alla valutazione e al trattamento della spasticità si sono affinate soprattutto da quando ci si serve della guida ecografica. Questo strumento, se utilizzato da mani esperte, è in grado di migliorare la precisione, l’efficacia e la sicurezza delle principali tecniche di diagnosi e trattamento della spasticità.

Grazie all’ecografo che è stato donato, modello Esaote mylab x6, molto più performante di quello prima a disposizione, è stato possibile introdurre nuove tecniche di blocco di nervi anche molto piccoli ampliando le possibilità diagnostiche e terapeutiche sia per le persone ricoverate sia per quelle che afferiscono agli ambulatori.

Presenti alla consegna dell’attrezzatura oltre al Direttore del Presidio ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova, Giorgio Mazzi, la responsabile della Direzione medica del San Sebastiano, Angela Accardo e il Direttore Amministrativo dell’Ausl Davide Fornaciari. Quest’ultimo ha ringraziato di cuore l’Associazione “Siamo con te” di Correggio per l’importante donazione e per la sensibilità dimostrata nei confronti dei pazienti che potranno trarre giovamento dalla presenza del nuovo strumento, ricordando anche le numerose donazioni fatte nel tempo dalla stessa a sostegno dell’Ospedale e del Distretto di Correggio.

in foto per l’associazione: Franco Fattori, Tiziano Crotti, Teore Lasagni, Roberta Bartoli, Gervasio Marmiroli, Graziella Bedogni; Per l’Ausl: dottor Fornaciari, dottor Mazzi, dottor Di Mare, dottoressa Accardo, dottor Lusuardi, dottor Lombardi, dottor Tolomelli, dottor Colli, dottoressa Martinelli.