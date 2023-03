Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 marzo, sarà chiuso lo svincolo che dalla Tangenziale di Bologna, con provenienza San Lazzaro di Savena, immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio. Si ricorda che è chiuso lo svincolo che dalla Tangenziale di Bologna, con provenienza Casalecchio di Reno, immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, per lavori di ammodernamento sottovia; di conseguenza, non sarà raggiungibile l’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto, o di Bologna Interporto sulla stessa A13.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno chiuse le stazioni di Castel San Pietro e di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona/Pescara, nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, con orario 22:00-6:00, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per la chiusura di Castel San Pietro: Bologna San Lazzaro o Imola;

per la chiusura di Faenza: Imola o Forlì.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, con orario 22:00-6:00, in modalità alternata.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 marzo, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castel San Pietro o di Faenza.