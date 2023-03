Poco dopo le 22.30 di ieri i carabinieri della tenenza di Scandiano, allertati dalla proprietaria, intervenivano in via Guttuso di Scandiano dove era stato perpetrato un furto all’interno di un bar. Ignoti ladri, poco prima dopo, aver forzato una finestra posta sul retro del bar, penetravano nei locali che ospitano l’attività commerciale asportando un centinaio di euro dalla cassa. Complessivamente i danni sono ancora in corso di esatta quantificazione.

Sulla vicenda i carabinieri della tenenza di Scandiano, competenti per territorio e che hanno curato il primo intervento, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.