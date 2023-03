Dare visibilità al sistema territoriale, alle sue vocazioni e alle sue eccellenze, per promuovere il posizionamento dell’area metropolitana di Bologna a livello internazionale, per attrarre investimenti, imprese e talenti che ne rafforzino il tessuto economico, sociale e culturale.

Con questo obiettivo la Città metropolitana di Bologna partecipa anche quest’anno con amministratori e tecnici al MIPIM di Cannes, che inizia domani 14 marzo. Un evento fieristico che raccoglie istituzioni pubbliche e attori privati interessati al mercato immobiliare e allo sviluppo territoriale, con oltre 2.400 espositori e 100 Paesi, in cui i territori si presentano come sistema e con uno sguardo di prospettiva al futuro. La partecipazione di Città metropolitana avverrà nell’ambito dello stand della Regione Emilia-Romagna.

A guidare la delegazione sarà il sindaco metropolitano Matteo Lepore, che sarà accompagnato da Marco Panieri vicesindaco metropolitano, Rosa Grimaldi delegata Promozione economica e attrattività internazionale, Industrie culturali e creative, Impatto Tecnopolo e Raffaele Laudani assessore del Comune di Bologna all’Urbanistica e progetto “Città della conoscenza e memoria democratica”.

Durante la manifestazione sono stati programmati incontri one to one con singoli investitori e incontri di presentazione dei sistemi territoriali a una platea più ampia di investitori e istituzioni.

Tre sono gli ambiti che verranno promossi al MIPIM:

il sistema “Una nuova piattaforma urbana per scienza e ricerca” , che raccoglie le aree e gli asset inerenti alla Via della Conoscenza e gli altri poli metropolitani della Città della Conoscenza.

, che raccoglie le aree e gli asset inerenti alla Via della Conoscenza e gli altri poli metropolitani della Città della Conoscenza. il sistema “Manifattura sostenibile e 4.0” , in cui vengono presentati i quattro hub metropolitani di sviluppo, identificati dal Piano Territoriale Metropolitano e altre aree di rigenerazione e già pianificate destinate alle attività produttive.

, in cui vengono presentati i quattro hub metropolitani di sviluppo, identificati dal Piano Territoriale Metropolitano e altre aree di rigenerazione e già pianificate destinate alle attività produttive. il sistema “Città per tutte e tutti: abitare innovativo”, che include alcuni progetti di rigenerazione, nonché le aree e gli immobili per student housing, senior housing, co-housing, in parte già presentate al MIPIM 2022.

La Città metropolitana coglie già da alcuni anni questa importante opportunità di promozione attiva dei caratteri distintivi e degli asset del territorio metropolitano, grazie all’attività che Invest in Bologna ha messo a sistema a partire dalla costruzione dell’offerta di asset promuovibili avviata tra il 2019 e il 2022, e un importante percorso di definizione del posizionamento internazionale del territorio in riferimento all’attrazione di investimenti e talenti, realizzato nel corso del 2022.