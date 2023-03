Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate. Temperature minime in sensibile diminuzione, comprese tra 3 e 6 gradi nelle aree urbane. Nelle aree di aperta campagna si potranno raggiungere temperature minime attorno allo zero con possibilità di deboli gelate. Massime in diminuzione, con valori attorno a 14/15 gradi. Venti deboli occidentali tendenti a ruotare e a disporsi da sud. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)