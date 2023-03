Aveva quasi due etti di cocaina in casa un 30enne arrestato, giovedì 23 febbraio, dalla Polizia locale di Modena, nella zona del Villaggio Giardino. L’uomo, cittadino marocchino residente in città, è stato individuato anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato condotto su disposizione dell’autorità giudiziaria nella Casa circondariale di S. Anna. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale.

L’attività di indagine è nata dalla collaborazione tra il Comando di via Galilei e i residenti del Villaggio Giardino, insospettiti dai movimenti dell’uomo che quotidianamente saliva su un veicolo in sosta per spostarlo solo di pochi metri. Le segnalazioni hanno permesso l’avvio delle indagini da parte degli operatori del Nucleo problematiche del territorio (Npt).

È scattata quindi una perquisizione a carico del 30enne e nel cruscotto dell’auto, una Fiat Punto appositamente comprata e intestata a un prestanome, è stata trovata cocaina già divisa in dosi pronte per essere spacciate; l’uomo aveva con sé anche tre telefonini. Il veicolo è stato quindi condotto al Comando di via Galilei e perquisito ulteriormente con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia locale. Grazie al fiuto di Pit, infatti, è stata rinvenuta ulteriore droga, già confezionata: la sostanza stupefacente era stata accuratamente nascosta sotto la tappezzeria dei sedili anteriori della vettura.

Le verifiche hanno interessato anche l’abitazione dell’uomo dove è stata trovata ulteriore cocaina, divisa in dosi, oltre a un bilancino di precisione, diversi cellulari dotati di sim e denaro contante per quasi 9 mila euro. La cocaina sequestrata ammonta complessivamente a 150 dosi, per un quantitativo di quasi due etti che, una volta immesso nel mercato, avrebbe avuto un valore di 20 mila euro.