Il quarto appuntamento della rassegna “Leggere&Crescere” è previsto per martedì 4 aprile alle ore 18.30, presso il BLA. Dai Watchmen a Tintin, da Mœbius a Hugo Pratt fino allo Zanardi di Andrea Pazienza, dal fumetto seriale al formato graphic novel: l’incontro, rivolto agli adulti, è nell’ambito della rassegna sulla letteratura per giovani, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Lumen.

“Young Adult, un ponte letterario fra generazioni” è il titolo dell’incontro, e sarà a cura di Sara Pini (Università di Bologna). Da sempre, gli adulti cercano di spiegare ai giovani le regole per diventare parte della società, ma gli adolescenti spesso cercano regole proprie. La letteratura Young Adult si inserisce in questa difficoltà reciproca funzionando da ponte generazionale. Verranno proposti testi distopici e di fantascienza come possibile mezzo per avvicinare i giovani ai classici letterari e per discutere in un contesto educativo tematiche quali razzismo, morte, relazioni amorose, ruoli sociali prestabiliti, senso di appartenenza, ma anche le paure relative al proprio futuro.

Leggere&Crescere prosegue sabato 15 aprile dalle 9,30 alle 13 con “La narrazione indispensabile”, un workshop su prenotazione a cura di Marco Dallari (Università di Bologna e Università di Trento).

Tutti gli appuntamenti si tengono al BLA – biblioteca ludoteca archivio di Fiorano Modenese (via Silvio Pellico 8) – e sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti; ad eccezione del workshop del 15 aprile, fruibile solo su prenotazione attraverso il numero 0536/833403 o mail la biblioteca@fiorano.it.