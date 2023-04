I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un 15enne italiano per minaccia. La denuncia è scaturita da una querela presentata da un’insegnante di una scuola secondaria di secondo grado situata in Provincia di Bologna.

La professoressa ha riferito ai Carabinieri che alle ore 13:00 del 23 febbraio scorso, si è vista costretta a richiamare all’ordine uno studente che aveva interrotto la lezione intonando una canzone. Indifferente al richiamo orale, il giovane ha continuato a cantare, costringendo l’insegnante a riprenderlo anche con un richiamo scritto e inserire una nota disciplinare nel registro di classe. Infastidito dalla cosa, lo studente ha sì smesso di cantare, ma si è alzato dal banco e si è diretto velocemente verso la cattedra, fermandosi a pochi centimetri dal volto della donna proferendo le parole: “Professoressa, se mi mette una nota la informo che so quale è la sua auto!”.

Informata dell’accaduto dall’insegnante anche la dirigente scolastica, quest’ultima telefonava subito al 112 e poco dopo giungeva una pattuglia dei Carabinieri. Invitato a presentarsi in caserma unitamente ai suoi genitori, il giovane studente è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.