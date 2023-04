Sono terminate in questi giorni le operazioni di riasfaltatura della Circonvallazione che proseguono nel solco di un programma di sistemazione delle strade cittadine più ammalorate iniziato da tempo e che proseguirà nelle prossime settimane.

“La sistemazione di via Circonvallazione – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – era necessario per quell’obiettivo di una viabilità principale più efficiente e sicura che ha caratterizzato tutto il mandato amministrativo sin dal nostro insediamento. Le risorse economiche appartenevano ad un residuo del 2022, ma siamo già pronti per pubblicare due bandi, per un totale di circa 1 milione di euro, che ci permetteranno di proseguire nel lavoro, intervenendo su quelle strade che più hanno bisogno di sistemazione”.