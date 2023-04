Torna “Maranello in Primavera”, l’evento organizzato dal Comune di Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito che tra sabato 15 e domenica 16 aprile vedrà il centro cittadino animarsi con due giornate di festa con mercato dei fiori, shopping all’aperto, food e animazioni.

Si parte sabato 15 aprile in Piazza Libertà, dove dalle 10 alle 20 arriva “Maranello in fiore” con l’esposizione e la vendita di fiori e piante e artigianato; in programma anche attrazioni per bambini (a pagamento). Alla Biblioteca Mabic alle ore 11 “I colori della primavera”, letture ad alta voce per bambini e bambine fino ai 6 anni a cura dell’Associazione Librarsi, alle 17 l’inaugurazione della mostra “Natura ispiratrice” di Giovanna Facchini. Il Mabic propone anche una selezione di libri per adulti e ragazzi sull’orto, i semi, le erbe, le piante e “La Bancarella”, vendita a 50 cents di riviste dedicate al giardinaggio e alla cucina. Domenica 16 aprile la festa entra nel vivo: durante la giornata i negozi saranno aperti, in Piazza Libertà dalle ore 10 alle 20 sarà riproposto “Maranello in fiore” insieme alle attrazioni per bambini. Sempre in piazza gli stand delle associazioni (Comitato Maranello Tipico e Associazione Il Matraccio, Albo Assaggiatori Di Nocino Tipico Di Modena, Fondazione Visit Gabicce, Gruppo Modenese Succulente con esposizione di piante grasse, AIDO) e animazione musicale a cura di Dj Ans. Alle 15.30 “Cosmesi Fai da te” a cura di Ecosapiens-Lumaca (CEAS), un laboratorio semplice e pratico per realizzare sali profumati, detergenti naturali e creme per le mani con ingredienti naturali facilmente reperibili, per bambini 6-13 anni e famiglie; alle 16 “Nel nome della rosa. 10 cose sulle rose che nessuno vi ha mai detto”: Riccardo Viti, direttore del Museo Giardino della Rosa Antica, risponderà alle domande dei partecipanti sulla cura, potatura, messa a dimora e riproduzione delle rose. All’Auditorium Enzo Ferrari alle ore 10 l’inaugurazione della mostra “Le Forme dell’acqua. L’acqua fonte di vita rappresentata in tutte le sue forme” a cura del Circolo Fotografico Blowup di Maranello. In Via Claudia e Via Nazionale si potrà fare shopping all’aperto con i banchi del Consorzio Versilia Forte dei Marmi alta qualità, in Via Stradi il mercatino con creazioni opere dell’ingegno e attrazioni per bambini. In Piazzale Messineo l’area food con lo gnocco fritto dell’Associazione Nazionale Alpini, al Parco Due il Mercatino dei Piccoli a cura del Consorzio Maranello Terra del Mito. Nel pomeriggio di domenica in programma anche l’inaugurazione di una nuova ambulanza della Croce Rossa Italiana (15.30 in piazza) e della nuova sede maranellese dell’associazione, alle 16.15 in Via Matteotti 36 (parcheggio ingresso Parco Ferrari).