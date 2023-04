Un incendio questa mattina ha interessato un piccolo locale sottotetto in uno stabile di via Cambi a Ganaceto. Le fiamme hanno interessato vestiti e carte di varia natura e una persona รจ stata trasportata dal 118 al Pronto Soccorso per accertamenti legati all’inalazione di fumo.

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco la Polizia di Stato e la Polizia locale di Modena per quanto di competenza.