Durante un servizio finalizzato a contrastare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a minori, nell’ambito di un controllo presso un bar in via dell’Indipendenza svolto nella serata del 15 aprile 2023, gli operatori Polizia locale di Bologna – reparto di Polizia Commerciale – notavano la presenza di tanti giovanissimi ragazzi e, in particolare, di tre ragazze che ordinavano tre cocktail alcolici. Dopo essersi sedute al tavolo, venivano servite le bevande alcoliche senza chiedere alcun documento o informazione riguardo l’età delle tre ragazze, che risultavano essere tutte infrasedicenni.

Pertanto, all’esito degli accertamenti svolti dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, il Questore di Bologna ha disposto la sospensione delle autorizzazioni dell’esercizio per 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento, che è stato eseguito nella giornata di ieri da personale della Divisione di Polizia Amministrativa e della Polizia Locale.