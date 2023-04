Autostrada A13 chiusa in direzione nord – km 23 nord tra Bologna Arcoveggio e Altedo – per un incidente che ha coinvolto un autocarro e un furgone. Il conducente di quest’ultimo è stato trasportato in ospedale con l’elicottero del 118, sul posto assieme ai Vigili del fuoco di Bologna e Ferrara e alla Polstrada. A seguito dell’evento si sono verificati almeno altri 2 incidenti di minore entità.

Aggiornamento

Poco dopo le ore 16:45 circa, sull’autostrada A13 Bologna–Padova, nel tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud in, direzione Padova, si registrano 6 km di coda, in diminuzione, in corrispondenza di un cantiere di lavori al km 29, in cui il traffico transita su una corsia. Le code sono prevalentemente riconducibili al traffico sopraggiunto sul cantiere in seguito a due incidenti risolti avvenuti al km 11 e al km 23 in direzione Padova