L’Amministrazione comunale informa che lunedì 24 Aprile il Municipio e tutti gli uffici comunali decentrati resteranno chiusi.









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