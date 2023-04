Si è tenuto ieri sera al castello di Formigine il quarto consiglio comunale dell’anno, prevalentemente dedicato all’aggiornamento dei conti con nove delibere in materia economico finanziaria. Con la variazione di bilancio, si assegnano sul 2023 ai capitoli della manutenzione degli asfalti e del verde oltre 1,2 milioni di euro aggiuntivi per interventi che verranno programmati nei mesi estivi.

Ma soprattutto con il bilancio consuntivo 2022 si è preso atto di conti estremamente positivi con un avanzo complessivo di amministrazione di quasi 15 milioni di euro, di cui liberi da vincoli normativi circa 2,5 milioni, che nei prossimi mesi potranno essere destinati a nuovi investimenti nel campo dell’istruzione e del sociale. Si ricorda che all’interno dell’avanzo vincolato trovano invece copertura i finanziamenti per l’acquisto degli alloggi “ex CASER” (420mila euro), destinati ad aumentare gli spazi per le famiglie in difficoltà, per l’acquisto dell’area “EX AGIP” per la realizzazione di nuovi posti auto al servizio del centro storico, l’efficientamento energetico della palestra Ferraguti di Magreta, il nuovo impianto fotovoltaico presso la sede comunale, nonché quello sul cimitero di Formigine da realizzarsi nel contesto di una nuova comunità energetica. Ammontano poi 247mila euro i fondi per la realizzazione di nuove infrastrutture di videosorveglianza. L’aggiornamento della programmazione economico finanziaria approvato dal Consiglio ha riguardato anche le tariffe e agevolazioni TARI per l’anno 2023. Anche per quest’anno non sono previsti aumenti di alcun tipo, e sono previste invece nuove agevolazioni: le famiglie con tre figli o più otterranno infatti l’abbattimento automatico del 40% sulla parte variabile della tariffa. Approvato dall’aula anche il regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee, come previsto dalla delibera regionale n. 1197/2020. Ultimo punto trattato, una mozione dal titolo “Basi della Repubblica Italiana” in virtù della cui approvazione si impegnano sindaco e giunta a “continuare a promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio formiginese percorsi di approfondimento, volti alla conservazione e al rinnovo della memoria dei fatti storici avvenuti nelle nostre zone nel periodo tra il 1943 e il 1945”.