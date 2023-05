Ieri sera poco prima delle 23 in via Fratelli Cervi agenti hanno provveduto al controllo di un veicolo con all’interno due giovani, un 19enne e un 20enne, e, da accertamento in banca dati, a carico di quest’ultimo sono risultati precedenti per reati in materia di stupefacenti. L’informazione ha condotto gli operanti ad ulteriori controlli che hanno permesso di rinvenire sostanza stupefacente risultata essere hashish dal peso lordo complessivo di grammi 155,20.

Sussistendone i presupposti di legge, si è proceduto a controllo presso il domicilio del 20enne all’esito del quale sono stati rinvenuti occultati all’interno di uno scarpone da sci posto in uno scaffale, un involucro in plastica a chiusura ermetica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per il peso lordo complessivo di grammi 3,06 e un frammento di sostanza stupefacente del tipo hashish per il peso netto complessivo di grammi 1,64.

Al termine dei necessari adempimenti, il 20enne presunto reo è stato arrestato.