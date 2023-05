È Lost Kings di Brian Lawes il corto vincitore dell’ottava edizione di Ennesimo Film Festival, che si è conclusa ieri a Fiorano Modenese. Al film è stato assegnato l’Ennesimo Premio della Giuria, composta quest’anno da due professionisti del settore e da un Terzo Giurato il cui voto era espressione di cinque studenti delle scuole secondarie di secondo grado, appositamente formati attraverso un corso di Ennesimo Academy, per il suo essere “una storia diretta e recitata ottimamente, benché semplice; capace di catturare lo spettatore con il potere di ciò che non viene detto né mostrato, coinvolgendolo in un potente crescendo emotivo”.

Menzioni speciali della Giuria a The Unbearable Lightness of a Chance di Ove Raymond Gyldenås per la commedia, a Rituals di Damian Vondrasek e a It’s Nice in Here di Robert-Jonathan Koeyers per l’animazione.

L’Ennesimo Premio Popolare, assegnato dal pubblico in sala, va invece a Roy di Ross White e Tom Bekeley, già vincitore del Premio Oscar 2023 per An Irish Goodbye.

Premio per la Miglior Interpretazione, assegnato dallo stand up comedian Luca Ravenna, a Erik Sjostrom in The Diamond di Vedran Rupic, per “aver saputo trascinare e incarnare la “follia” del cortometraggio. Un film che meritava di essere un lungo”.

Vince il Premio Artemisia, assegnato dalle socie dell’Associazione Culturale Artemisia, Not the 80s di Marlee Valien, per “aver trasmesso il messaggio che un lungo cammino è stato percorso grazie ai progressi della conoscenza scientifica e alle cure ma anche che tanta strada resta ancora da compiere sul terreno dell’empatia e condivisione umana verso i contagiati dal virus HIV”. Menzione speciale invece a Roy di Ross White e Tom Berkeley.

A P.D.O. di Thomas Samy Sidali, presentato nella Selezione Affari di Famiglia, va il Premio Città di Fiorano, assegnato dai cittadini del Distretto Ceramico per mezzo di votazione online, a seguito della ricezione di un’apposita cartolina direttamente a casa.

Nella Selezione Giovani, sono 878 gli studenti di Ennesimo Academy delle secondarie di primo grado che, dopo essere stati in sala nelle diverse giornate del Festival, hanno assegnato l’Ennesimo Premio Giovani a Canary di Pierre-Hugues Dallaire e Ben Therriault. Oltre al miglior film, i ragazzi hanno scelto anche l’Ennesimo Comix Award in partnership con Comix (Franco Cosimo Panini Editore) per il corto più divertente, decretando vincitore Boom, firmato dal gruppo di registi composto da Gabriel Augerai, Laurie Pereira de Figueiredo, Mathis Marchal, Charles Di Cicco e Yannick Jacquin.