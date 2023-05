L’Assemblea Generale delle imprese associate a Confindustria Emilia, riunita questo pomeriggio a Palazzo Albergati, a Zola Predosa, in provincia di Bologna, ha ratificato la delibera del Consiglio Generale dello scorso 29 settembre che aveva proposto la proroga biennale, prevista a norma di statuto a seguito dell’emergenza pandemica, del mandato del Presidente Valter Caiumi e dell’intera squadra di Presidenza composta anche dai Vicepresidenti Sonia Bonfiglioli e Gian Luigi Zaina.

Il mandato di presidenza si prolunga dunque per il prossimo biennio fino al 31 maggio 2025.

Il Presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi ha affermato: “Con l’assemblea di oggi termina il mio quadriennio di presidenza, un periodo intenso di grandi soddisfazioni, ma anche grandi sacrifici soprattutto personali, con la volontà di non venir meno agli impegni presi con gli imprenditori e al tempo stesso con il mio Gruppo, in un quadriennio dove la pandemia è stata solo uno dei nodi da affrontare e sfidare.

Sarà un onore ma anche un grande impegno continuare a lavorare insieme, per i prossimi due anni che dedicheremo a consolidare le iniziative e far crescere ancora di più la nostra comunità di imprese. Consolidare non per rallentare, ma per gettare basi ancora più solide per la nostra Emilia”.