I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno arrestato un 49enne italiano, disoccupato e con precedenti di polizia, accusato di maltrattamenti contro familiari, furto in abitazione e resistenza a un pubblico ufficiale.

È successo l’8 maggio scorso, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Molinella hanno ricevuto la telefonata di una donna del luogo che chiedeva aiuto perché era stata picchiata dal compagno. Raggiunta poco dopo dai Carabinieri, la donna, 51enne italiana, impaurita e col volto e il collo arrossati, riferiva che il compagno, residente nel ferrarese e con cui intrattiene una relazione sentimentale da circa un anno, era riuscito a entrare in casa contro la sua volontà, superando il cancello e danneggiando la porta d’ingresso. A quel punto, la donna, trovandosi di fronte il 49enne, in evidente stato di agitazione da un raptus di gelosia, era stata aggredita.

Soccorsa dai sanitari del 118 di Budrio, la donna è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Accompagnato in caserma dai Carabinieri, l’uomo è stato dapprima sottoposto a una perquisizione personale. Durante le operazioni di ricerca, i Carabinieri hanno rinvenuto nelle sue tasche alcuni monili d’oro e orologi, accertati poi appartenere alla 51enne. Durante la sua permanenza in caserma, l’uomo ha insultato e spintonato i militari che sono stati costretti a contenere la sua agitazione applicandogli le manette. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 49enne arrestato dai Carabinieri, è stato tradotto in carcere.