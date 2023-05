Il Sindaco di Bologna Matteo Lepore e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini non prenderanno parte all’udienza di oggi, 19 maggio, del processo sulle false testimonianze aggravate, scaturito dal processo Cavallini.

All’udienza era prevista la loro audizione in qualità di testimoni della parte civile. Il Sindaco e il Presidente chiederanno un rinvio, per il tramite dell’avvocato Andrea Speranzoni, difensore dei due Enti, a causa degli impegni istituzionali legati alla gestione dell’emergenza maltempo.