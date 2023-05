Al 16 maggio 2023, data della chiusura della prima tranche di iscrizioni ai centri estivi, le domande pervenute sono 9.221 che hanno richiesto 34.512 turni come prime scelte. Il 78% dei turni richiesti in prima scelta sono stati accolti. Oggi proseguono le assegnazioni della seconda scelta, che riguardano solo 3.712 turni.

Per quel che riguarda i contributi le domande pervenute sono 6.802, che verranno tutte accolte per un importo complessivo di contributi assegnati pari a 1.864.326,86 euro di cui 1.270.100 di risorse comunali stanziate.

Nel 2022 gli utenti totali a fine estate furono 8.137 per 28.641 turni occupati durante tutta l’estate, e il Comune erogò contributi per: 5.890 utenti per un totale di 1.639.639,64 euro di cui 822,445.36 di contributi comunali.

Sono tutti numeri in aumento rispetto al 2022

+1.084 utenti (8.137 nel 2022 contro 9.221 nel 2023), +5.871 turni (28.641 / 34.512), +902 utenti che ricevono un contributo (5.890 / 6.802) e totale dei contributi erogati (1.864.326,86 euro / 1.639.639,64 euro).

Per il 2023 si tratta peraltro di numeri parziali. Domani, dalle ore 12, infatti riapriranno le iscrizioni sui posti disponibili per chi ancora non si è iscritto. Entro questa sera verranno pubblicati i posti ancora disponibili. Questo il link: https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-servizi-estivi

Questo invece il link per richiedere il contributo, c’è tempo fino al 30 giugno. https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/richiedere-contributi-centri-estivi-isee-fino-a-35-mila-euro

“Quello dei centri estivi – commenta l’assessore alla Scuola Daniele Ara – si conferma un servizio molto richiesto ed apprezzato dalle famiglie. Si tratta di un sistema integrato complesso che offre opportunità diverse con grande attenzione all’inclusione e che richiede un grande impegno dell’Amministrazione. Per questo il mio ringraziamento va ai tecnici del Comune, ai gestori e ai genitori”.